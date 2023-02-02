Классический Good Night Шоу по мотивам известных телепередач такие как: “Импровизация”, “Подмосквоные вечера”, “Где логика”. 5 раундов Низкоинтелектуальное шоу Формат исключительно развлекаткльный для любой компании 1 час игры ОТ 8 человек Подходит для любого повода и количества человек Рассчитать стоимость шоу

Bad Night (21+) Для тех, кому Классического Гуднайта мало. Эта программа была сделана по мотивам нашего Гуднайта, но есть несколько отличий: 5 раундов С@кс, н@ркотики, рок-н-ролл Ведущий может использовать ненормативную лексику 1 час игры ОТ 8 человек Подходит для семейных пар, девичников и для людей с космическим чувством юмора Рассчитать стоимость шоу

Игры для твоей вечеринки Шоу по мотивам американских вечеринок, твоя компания прочувствует настоящий азарт! 6 конкурсов Американская вечеринка Стиль американских тусовок с уникальным реквизитом 2 часа игры ОТ 8 до 30 человек Игра на выезде или у нас, решать вам Рассчитать стоимость шоу

Tik Tok Шоу-программа, которая была создана для современной молодёжи от 10-17 лет 5 раундов Низкоинтелектуальное шоу Современные блогеры, музыкальные исполнители, фильмы, челленджи из TikTok. 1 час игры ОТ 8 человек Никакого нафталина, только годный, современный контент Рассчитать стоимость шоу

Karaoke Star Шоу по мотивам одноименного с ТНТ, где резиденты Comedy Club исполняют любимые всеми песни, выполняя разные задания 6 раундов Низкоинтелектуальное шоу Необязательно петь хорошо, тем более раунды будут требовать от вас не вокала 1 час игры ОТ 8 человек И мощное оборудование, которое по мощности может потягаться с любым караоке города Рассчитать стоимость шоу

Мафия Мафия – старая, добрая игра в мафию, но с ведущим и диджеем, которые имеют ранг “Магистр Мафии”, вы погрузитесь в атмосферу преступного города, где предстоит сделать непростой выбор… Захватывающие истории, неожиданные повороты и интригующая развязка сюжета гарантирована. 1 час игры ДО 20 человек Как на выезде, так и в студии Рассчитать стоимость шоу

Тимбилдинги Тимбилдинг от команды Good Night Show! Интересный незаезженный реквизит, драйвовые соревнования, квестовые раунды на подумать и тематические сражения для вашей компании! от 8 заданий от 30 человек 2 часа игры Рассчитать стоимость шоу