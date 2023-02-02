Новый формат отдыха в стиле телевизионных шоу в Казани

С гарантией заряда положительных эмоций

110.000 +

человек были
на нашем шоу, а ты нет?

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Организация мероприятий и праздников в Казани

Что такое Good Night Show

Что за формат?

Формат телевизионноых шоу в зависимости от сценария, таких как: “Где логика?”, “Импровизация”, “Подмосковные вечера”, можем даже устроить Tik Tok сценарий

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Сценарии на любой случай празднования

Гарантированный заряд эмоций может получить как ребенок 5ти лет, так и бабушка 60ти лет за один сценарий игры.

Игра на две команды от 8 до 30 человек

Деление на две команды и соревнование в 5-6ти раундах драйвовых заданий. Используйте харизму, смекалку, логику, лишь бы победить!

Что за формат?

Заказывая у нас выездную игру, вы снимаете с себя всю головную боль по поводу развлечений на своём празднике, ведь мы привозим с собой все необходимое для проведения вашего события!

От вас нужна только розетка и кайфушное настроение!💣

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Сценарии на любой случай празднования

Гарантированный заряд эмоций может получить как ребенок 5ти лет, так и бабушка 60ти лет за один сценарий игры.

Игра на две команды от 8 до 120 человек

Приезжаем в любую точку земного шара и проводим для вас драйвовое мероприятие или корпоратив, а вы используете харизму и смекалку для победы своей команды.

Это для вас, если:

Вы мама и хотите организовать праздник детям

Вы мама, и хотите организовать праздник детям

Аниматоров вызывать не хочется, но хочется чтобы ребенок был счастлив и получил впечатления от мероприятия, для вас есть подходящие сценарии и место для именинника бесплатно

Вы девушка и ищете небанальные развлечения с компанией

Вы девушка, и ищете небанальные развлечения с компанией

Рестораны, квесты, прогулки, проводить время дома не хотите и вам это наскучило, вы можете провести мероприятие в стиле американской тусовки, с уникальными реквизитами и эмоциями

Вы организация и хотите провести корпоратив на множество человек

Вы организация, и хотите провести корпоратив на множество человек

Мы можем приехать к вам со всей техникой, ведущими и провести драйвовый корпоратив, после которого не так сильно будет болеть голова, с полным погружением в атмосферу шоу

Вы организатор мероприятия, и вам хочется необычно и активно развлечь гостей

Вы организатор мероприятия, и вам хочется необычно и активно развлечь гостей

Мы облегчим вам эту задачу! Привезем необходимое оборудование, отлично впишемся в любой сценарий, и превратим мероприятие в яркое событие. В наши конкурсы играют с удовольствием!

У вас впереди важное событие (день рождения, девичник, свадьба) и вы хотите чтобы ваш праздник запомнился друзьям на долгие годы

У вас впереди важное событие (день рождения, девичник, свадьба), и вы хотите чтобы ваш праздник запомнился друзьям на долгие годы

Гуднайт это совершенно новый и «не приевшийся» формат развлечения. Мы можем сплотить и удивить любую компанию

Мы приезжаем на:

Дни рождения и юбилеи

Каждый именинник ищет тех, кто сделает его день рождения особенным. Мы провели более 10.000 игр, чтобы ваше событие было по-настоящему незабываемым.

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Корпоративы
и тмбилдинги

Из-за разных ситуаций давно уже не было нормального корпоратива? Люди в коллективе мало знакомы между собой и их нужно сплотить? Наш формат справится с каждой из этих задач, при этом по самой выгодной цене!

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Выпускной

Выпускной является границей между беззаботным детством и вступлением во взрослую жизнь. Мы сделаем этот праздник весёлым и трогательным. Эти эмоции запомнятся всем на долгие годы!

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Вечеринки без повода

Взрывные конкурсы, классные ведущие и много смеха – это не только программы на ТВ! Это вечеринка, которая ждёт вас! Мы собрали комбо из лучших шоу: «Где логика», «Дело было вечером», и другие. Вы сможете почувствовать себя участником настоящего шоу.

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Детские праздники

Детский праздник от Good Night Show! На час ребята станут участниками уникального ТВ-шоу: две команды, раунды с заданиями на смекалку, реакцию, знание мультиков и песен. Острожно: будут танцы и очень громкий смех

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Свадьбы

Для современной свадьбы, Камерной или масштабной, торжественной или семейной, шоу задаст нужное настроение. Сторона жениха и невесты сдружатся за 60 минут! Поверьте – засекали!

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Как вы получите незабываемый заряд эмоций и будете возвращаться снова?

Самые лучшие отзывы для нас – это когда вы, просите повторить еще раз формат шоу

01

Вы оставляете заявку на расчет стоимости

Мы перезвоним вам в течение 2х минут

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02

Мы связываемся с вами

Обсуждаем формат мероприятия и предлагаем 3 варианта сценария под ваш запрос

03

Вы бронируете игру через анкету бронировния, которая отправится вам в удобный мессенджер

04

За день до мероприятия вас уведомит менеджер или ведущий, чтобы выяснить не поменялись ли у вас планы

05

Вы делитесь на две команды и проводите драйвовое шоу по выбранному сценарию

В течение часа вы соревнуетесь с участниками противоположной команды, на смекалку, логику, харизму, и получаете эмоции от ведущих, которые прошли авторское обучение

Получить эмоции

Ответь на 3 вопроса и получи скидку 1000 рублей при бронировании выпускного для своего ребёнка!

Ваша скидка: 965 ₽

8

Когда вы хотите
провести мероприятие?

Ваша скидка: 965 ₽

По какому поводу хотите
провести мероприятие?

Ваша скидка: 965 ₽

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Классический Good Night

Шоу по мотивам известных телепередач такие как: “Импровизация”, “Подмосквоные вечера”, “Где логика”.

5 раундов
Низкоинтелектуальное шоу

Формат исключительно развлекаткльный для любой компании

1 час игры
ОТ 8 человек

Подходит для любого повода и количества человек

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Bad Night (21+)

Для тех, кому Классического Гуднайта мало. Эта программа была сделана по мотивам нашего Гуднайта, но есть несколько отличий:

5 раундов
С@кс, н@ркотики, рок-н-ролл

Ведущий может использовать ненормативную лексику

1 час игры
ОТ 8 человек

Подходит для семейных пар, девичников и для людей с космическим чувством юмора

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Игры для твоей вечеринки

Шоу по мотивам американских вечеринок, твоя компания прочувствует настоящий азарт!

6 конкурсов
Американская вечеринка

Стиль американских тусовок с уникальным реквизитом

2 часа игры
ОТ 8 до 30 человек

Игра на выезде или у нас, решать вам

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Tik Tok

Шоу-программа, которая была создана для современной молодёжи от 10-17 лет

5 раундов
Низкоинтелектуальное шоу

Современные блогеры, музыкальные исполнители, фильмы, челленджи из TikTok.

1 час игры
ОТ 8 человек

Никакого нафталина, только годный, современный контент

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Karaoke Star

Шоу по мотивам одноименного с ТНТ, где резиденты Comedy Club исполняют любимые всеми песни, выполняя разные задания

6 раундов
Низкоинтелектуальное шоу

Необязательно петь хорошо, тем более раунды будут требовать от вас не вокала

1 час игры
ОТ 8 человек

И мощное оборудование, которое по мощности может потягаться с любым караоке города

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Мафия

Мафия – старая, добрая игра в мафию, но с ведущим и диджеем, которые имеют ранг “Магистр Мафии”, вы погрузитесь в атмосферу преступного города, где предстоит сделать непростой выбор… Захватывающие истории, неожиданные повороты и интригующая развязка сюжета гарантирована.

1 час игры
ДО 20 человек

Как на выезде, так и в студии

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Тимбилдинги

Тимбилдинг от команды Good Night Show! Интересный незаезженный реквизит, драйвовые соревнования, квестовые раунды на подумать и тематические сражения для вашей компании!

от 8 заданий
от 30 человек
2 часа игры
Рассчитать стоимость шоу

Good Night сценарии

Множество сценариев игры, которые подойдут всем, для любой компании: как для детей, так и для взрослых. Можем провести как в нашей студии в вашем городе, так и выедем в любую точку мира.

Также вы можете заказать

Аренда фуршетной зоны

Фотограф

Ведение вашего мероприятия

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Цены на Good Night Show

В студии до 30 человек

от 800р в будни и выходные

+ 30 минут фуршетной зоны бесплатно, перед игрой

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На выезде до 120 человек

Выезд от 17.000р

Вас больше? Уточняйте у менеджеров условия проведения вашего мероприятия

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Нас выбирают

Все у нас были, а ты нет?
У нас более 1000+ отзывов

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8

Когда вы хотите
провести мероприятие?

По какому поводу хотите
провести мероприятие?

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Резиденты Good Night Show

Рустам Кучумов

Рустам Кучумов

Татарский Ургант

Ильнур Камалов

Ильнур Камалов

70 кг Эрудиции

Павел Биркин

Павел Биркин

Был джентельменом до того, как вышел этот фильм

Дамир Ялалов

Дамир Ялалов

Для тех, кто любит понежнее…

Мераб Гаптракипов

Мераб Гаптракипов

Мастер спорта по детским играм

Часто задаваемые вопросы

Это развлекательная игра по мотивам телепередач, в которой соревнуются две команды. На час вы забудете обо всем и погрузитесь в атмосферу шоу.

За нашими плечами огромное количество проведенных игр. Мы умеем работать с абсолютно любой аудиторией от маленьких детей до бабушек и дедушек. Никто не уйдет не посмеявшись вдоволь.

Просто посидеть в ресторане.. уже как то скучно!

С нами точно будет веселее! Good night – смешнючий гарант веселья на вашем празднике!

Поверьте, гости оценят!

Собраться сложно без повода. Good Night — это отличный повод сам по себе

Потому что мы относимся к детям по взрослому, и веселимся на полную катушку! Так же шумно, весело и круто, но без «лясек-масясек»

Конечно приедем! Готовы на край света приехать к вам проводить выездную игру

Потому что наши ведущие ОБЯЗАНЫ взять у вас отзыв. Ничто так не мотивирует, как любовь к своему делу, помноженная на необходимость получить обратную связь

Где мы находимся?

Адрес

Казань

Это не ваш город?

Островского, 79, 1 этаж

Связаться с нами

8 (962) 579-12-01